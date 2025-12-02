Президент "Наполи": "Футбольные институты стары и стремятся лишь удерживать власть"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил с жестким заявлением о необходимости масштабных реформ в мировом футболе. По его словам, нынешняя система управления устарела и не отражает реалии современного спорта, сообщает İdman.Biz.

"Футбольные институты стары, невероятно стары, и они заинтересованы только в том, чтобы удерживать власть, в то время как к нам относятся как к товару, разменной монете", - заявил Де Лаурентис.

Он подчеркнул, что футбол принадлежит не нескольким странам, а всему миру, а значит, подход к его организации должен быть совершенно иным. "Нам нужно разобраться, в чем заключаются проблемы с финансированием", - добавил президент "Наполи".

Де Лаурентис убежден, что отрасли требуется полная перезагрузка. "Мы должны начать с чистого листа, избавившись от всего старого. Существуют эти бесконечные предписания и правила. Мы говорим, что являемся лидерами индустрии, но ведем себя как часть огромной бюрократической системы, где за все отвечают две крупные фигуры. Это печально, анахронично и не похоже на правду", - подчеркнул он.

