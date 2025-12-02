Легендарный защитник "Реала" предложил свои услуги "Милану"

Легендарный защитник "Реала" и чемпион мира в составе сборной Испании Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, 39-летний футболист, выступающий за мексиканский "Монтеррей", предложил свои услуги россонери.

Контракт Рамоса с клубом из Мексики истекает в конце 2025 года, и игрок рассматривает возможность возвращения в европейский футбол.

Отметим, что в "Милане" сейчас выступает его бывший партнер по "Реалу" - 40-летний Лука Модрич, что может стать дополнительным фактором в пользу перехода испанца.

İdman.Biz