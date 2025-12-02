Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А

Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди впервые за последние полтора года оформил дубль. 38-летний англичанин стал главным героем матча 13-го тура Серии А против "Болоньи", завершившегося уверенной победой его команды со счетом 3:1, сообщает İdman.Biz.

Варди забил свой первый мяч на 35-й минуте, удвоив преимущество гостей после точного удара Пайеро. Во втором тайме, на 50-й минуте, он вновь оказался в нужный момент в штрафной и отправил второй мяч в ворота хозяев.

Предыдущий дубль Варди датирован 29 апреля 2024 года, когда он еще выступал за "Лестер" и дважды отличился в поединке Чемпионшипа против "Престона Норт Энд".

2 сентября 2025 года Варди перешел в "Кремонезе" на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

İdman.Biz