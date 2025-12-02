2 Декабря 2025
RU

Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А

Мировой футбол
Новости
2 Декабря 2025 01:52
10
Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А

Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди впервые за последние полтора года оформил дубль. 38-летний англичанин стал главным героем матча 13-го тура Серии А против "Болоньи", завершившегося уверенной победой его команды со счетом 3:1, сообщает İdman.Biz.

Варди забил свой первый мяч на 35-й минуте, удвоив преимущество гостей после точного удара Пайеро. Во втором тайме, на 50-й минуте, он вновь оказался в нужный момент в штрафной и отправил второй мяч в ворота хозяев.

Предыдущий дубль Варди датирован 29 апреля 2024 года, когда он еще выступал за "Лестер" и дважды отличился в поединке Чемпионшипа против "Престона Норт Энд".

2 сентября 2025 года Варди перешел в "Кремонезе" на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Главный тренер "Галатасарая": "У двух моих футболистов могли сломаться ноги"
02:09
Мировой футбол

Главный тренер "Галатасарая": "У двух моих футболистов могли сломаться ноги"

Окан Бурук возмущен количеством жестких столкновений в матче с "Фенербахче"

Легендарный защитник "Реала" предложил свои услуги "Милану"
01:15
Мировой футбол

Легендарный защитник "Реала" предложил свои услуги "Милану"

Серхио Рамос хочет продолжить карьеру в Европе после окончания контракта с "Монтерреем"

Президент "Наполи": "Футбольные институты стары и стремятся лишь удерживать власть"
00:54
Мировой футбол

Президент "Наполи": "Футбольные институты стары и стремятся лишь удерживать власть"

Аурелио Де Лаурентис считает, что нужно начинать все с чистого листа
"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в Кубке Франции
00:35
Мировой футбол

"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в Кубке Франции

Команды стартуют в турнире матчами против представителей низших дивизионов

20-летнему нападающему "ПСЖ" вручили приз лучшему молодому футболисту Европы
00:16
Мировой футбол

20-летнему нападающему "ПСЖ" вручили приз лучшему молодому футболисту Европы

Дезире Дуэ посвятил награду семье и рассказал о своих мечтах и целях

Турецкая Суперлига: "Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасарем" - ВИДЕО
1 Декабря 23:36
Мировой футбол

Турецкая Суперлига: "Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасарем" - ВИДЕО

Стамбульское супердерби завершилось драматической ничьей в компенсированное время

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений