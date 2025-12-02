Главный тренер "Галатасарая": "У двух моих футболистов могли сломаться ноги"

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук жестко высказался о работе арбитра после матча 15-го тура Суперлиги Турции против "Фенербахче", завершившегося со счетом 1:1. На послематчевой пресс-конференции специалист отметил, что судья допустил чрезмерно грубую игру со стороны соперника.

Как сообщает İdman.Biz, Бурук заявил, что его команда подвергалась серьезным рискам из-за жестких действий игроков "Фенербахче".

"На самом деле мы ожидали подобного еще до игры. У двух моих футболистов могли сломаться ноги. У Казымджана была реальная угроза потери глаза. При таком количестве ударов и жестких эпизодов удивительно, как мы получили так мало штрафных. Оставляю это на ваше усмотрение", - сказал наставник "Галатасарая".

İdman.Biz