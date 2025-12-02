2 Декабря 2025
RU

Ла Лига: "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Декабря 2025 02:21
53
Ла Лига: "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью - ВИДЕО

В матче 14-го тура испанской Ла Лиги "Райо Вальекано" и "Валенсия" разошлись миром, завершив встречу со счетом 1:1.

Игра прошла на стадионе "Вальекас" в Мадриде под руководством арбитра Хавьера Альберолы Рохаса, сообщает İdman.Biz.

Хозяева открыли счет на 37-й минуте - Нобель Менди воспользовался моментом и вывел "Райо" вперед. Во втором тайме "Валенсия" сумела восстановить равновесие: Диего Лопес на 64-й минуте точно пробил и установил окончательный результат встречи.

После матча "Райо Вальекано" с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, тогда как "Валенсия" располагается на 15-й позиции, имея в активе 14 баллов.

В следующем туре "пчелы" 7 декабря сыграют на выезде против "Эспаньола", а "летучие мыши" в тот же день примут "Севилью" на домашнем стадионе.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ямаль: "Знаю, что многие приходят смотреть на мою игру"
03:18
Мировой футбол

Ямаль: "Знаю, что многие приходят смотреть на мою игру"

Вингер "Барселоны" считает, что образ лидера команды формируют болельщики, а не сами футболисты

Главный тренер "Галатасарая": "У двух моих футболистов могли сломаться ноги"
02:09
Мировой футбол

Главный тренер "Галатасарая": "У двух моих футболистов могли сломаться ноги"

Окан Бурук возмущен количеством жестких столкновений в матче с "Фенербахче"

Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А - ВИДЕО
01:52
Мировой футбол

Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А - ВИДЕО

38-летний форвард снова напомнил о своем голевом мастерстве
Легендарный защитник "Реала" предложил свои услуги "Милану"
01:15
Мировой футбол

Легендарный защитник "Реала" предложил свои услуги "Милану"

Серхио Рамос хочет продолжить карьеру в Европе после окончания контракта с "Монтерреем"

Президент "Наполи": "Футбольные институты стары и стремятся лишь удерживать власть"
00:54
Мировой футбол

Президент "Наполи": "Футбольные институты стары и стремятся лишь удерживать власть"

Аурелио Де Лаурентис считает, что нужно начинать все с чистого листа
"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в Кубке Франции
00:35
Мировой футбол

"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в Кубке Франции

Команды стартуют в турнире матчами против представителей низших дивизионов

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений