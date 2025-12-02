Ла Лига: "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью - ВИДЕО

В матче 14-го тура испанской Ла Лиги "Райо Вальекано" и "Валенсия" разошлись миром, завершив встречу со счетом 1:1.

Игра прошла на стадионе "Вальекас" в Мадриде под руководством арбитра Хавьера Альберолы Рохаса, сообщает İdman.Biz.

Хозяева открыли счет на 37-й минуте - Нобель Менди воспользовался моментом и вывел "Райо" вперед. Во втором тайме "Валенсия" сумела восстановить равновесие: Диего Лопес на 64-й минуте точно пробил и установил окончательный результат встречи.

После матча "Райо Вальекано" с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, тогда как "Валенсия" располагается на 15-й позиции, имея в активе 14 баллов.

В следующем туре "пчелы" 7 декабря сыграют на выезде против "Эспаньола", а "летучие мыши" в тот же день примут "Севилью" на домашнем стадионе.

İdman.Biz