2 Декабря 2025
"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в Кубке Франции

2 Декабря 2025 00:35
Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции сезона-2025/26, по итогам которой своих первых соперников узнали "ПСЖ" и "Монако", сообщает İdman.Biz.

Парижский клуб начнет защиту трофея в гостевом матче против команды пятого дивизиона "Ванде Фонтене". Этот поединок станет первым шагом "ПСЖ" на пути к возможному повторному завоеванию кубка.

В свою очередь "Монако" встретится с "Осером". Для монегасков это будет серьезным испытанием уже на стартовом этапе плей-офф.

Матчи 1/32 финала пройдут с 19 по 21 декабря.

