2 Декабря 2025
RU

Турецкая Суперлига: "Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасарем" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2025 23:36
58
Турецкая Суперлига: "Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасарем" - ВИДЕО

В центральном матче 14-го тура Турецкой Суперлиги "Галатасарай" в гостях сыграл вничью с "Фенербахче".

Как передает İdman.Biz, встреча на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" завершилась со счетом 1:1.

Счет в дерби открыл "Галатасарай": на 27-й минуте Лерой Сане точно пробил по воротам хозяев. "Фенербахче" избежал поражения лишь в самой концовке. На 90+5-й минуте Джон Дюран выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку, установив итоговый результат.

По итогам тура "Галатасарай" продолжает лидировать в чемпионате, набрав 33 очка. "Фенербахче" с 32 баллами располагается на втором месте.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в 1/32 финала Кубка Франции
00:35
Мировой футбол

"ПСЖ" и "Монако" узнали соперников в 1/32 финала Кубка Франции

Команды стартуют в турнире матчами против представителей низших дивизионов

20-летнему нападающему "ПСЖ" вручили приз лучшему молодому футболисту Европы
00:16
Мировой футбол

20-летнему нападающему "ПСЖ" вручили приз лучшему молодому футболисту Европы

Дезире Дуэ посвятил награду семье и рассказал о своих мечтах и целях

"Атлетико" готов продать Галлахера "Манчестер Юнайтед" зимой за 30 млн евро
1 Декабря 23:29
Мировой футбол

"Атлетико" готов продать Галлахера "Манчестер Юнайтед" зимой за 30 млн евро

Испанский клуб не рассматривает аренду полузащитника, но готов отпустить его на постоянной основе

Вратарь "Баварии" о Кейне: "Он настоящий убийца у чужих ворот"
1 Декабря 23:07
Мировой футбол

Вратарь "Баварии" о Кейне: "Он настоящий убийца у чужих ворот"

Нойер отметил универсальность Кейна и его умение быть опасным в любой точке атаки
Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" заимствует идеи по стандартам у клубов АПЛ
1 Декабря 22:33
Мировой футбол

Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" заимствует идеи по стандартам у клубов АПЛ

Португальский тренер рассказал о тактическом прогрессе команды после победы над "Кристал Пэлас"

Ламин Ямаль: "Месси лучший в истории, но я хочу идти своим путем"
1 Декабря 21:59
Мировой футбол

Ламин Ямаль: "Месси лучший в истории, но я хочу идти своим путем"

Юный форвард "Барселоны" подчеркнул уважение к легенде клуба, но заявил о собственном пути

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений