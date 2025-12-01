Турецкая Суперлига: "Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасарем" - ВИДЕО

В центральном матче 14-го тура Турецкой Суперлиги "Галатасарай" в гостях сыграл вничью с "Фенербахче".

Как передает İdman.Biz, встреча на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" завершилась со счетом 1:1.

Счет в дерби открыл "Галатасарай": на 27-й минуте Лерой Сане точно пробил по воротам хозяев. "Фенербахче" избежал поражения лишь в самой концовке. На 90+5-й минуте Джон Дюран выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку, установив итоговый результат.

По итогам тура "Галатасарай" продолжает лидировать в чемпионате, набрав 33 очка. "Фенербахче" с 32 баллами располагается на втором месте.

İdman.Biz