Фарид Гаибов принял участие во Всемирной антидопинговой конференции - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие во Всемирной антидопинговой конференции (World Anti-Doping Conference 2025) в южнокорейском городе Пусан.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, в своем выступлении министр затронул глобальные проблемы антидопинговой политики, рассказал о проводимых в Азербайджане мероприятиях в этой сфере, международном сотрудничестве и приоритетах на будущее.

Фарид Гаибов также рассказал о массовых спортивных мероприятиях, проводимых в стране, продвижении здорового образа жизни и других успешных проектах.

В рамках визита министр провел встречи с министром культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чхэ Хви-Янгом, президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банкой и мэром Пусана Пак Хонг-Джуном.

Во время встреч обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

İdman.Biz