Главный тренер "Сабаха": " Не хочу об этом говорить - этот эпизод меня раздражает"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу своей команды над "Имишли" со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Бизон Кубка Азербайджана, передает İdman.Biz.

По словам специалиста, игра получилась тяжелой и напряженной:

"Я заранее говорил, что игра будет тяжелой. Подряд играть два раза с одним и тем же соперником - сложно. И мы, и соперник сделали выводы после первого матча. Сегодня ни мы, ни они не показали лучшую игру. В первом тайме мы выступили неудачно. Во второй половине соперник создал несколько опасных моментов, но мы хорошо оборонялись. Мы знали, что они пойдут вперед. Должен отметить работу своих игроков и тренерского штаба".

Наставник подчеркнул, что "Сабах" мог завершить игру раньше:

"Во втором тайме матч стал более открытым. Мы могли забить на контратаках и закрыть игру, но не использовали моменты. Это меня расстроило - слишком много упускаем. Игра могла дойти до серии пенальти, поэтому в концовке была нервозность. Хочу поблагодарить футболистов за характер и наших болельщиков за поддержку".

Отвечая на вопрос о назначенном пенальти в ворота его команды, Дамбраускас сдержанно заметил:

"Вы видели повтор? Не хочу об этом говорить - этот эпизод меня раздражает. Моя работа - тренировать своих игроков, а работа других людей - учить судей судить. Для меня этот вопрос закрыт. Могли назначить пенальти и в нашу пользу. Судьи принимают разные решения в похожих моментах, и непонятно, что они увидели на VAR. Главное, что мы нашли силы продолжить игру".

Комментируя шансы "Сабаха" выйти в финал, тренер отметил, что думает только о ближайших поединках:

"Это новый сезон, у клуба новый тренер. Я даже на один процент не думаю о том, что будет дальше в Кубке. Сейчас важно готовиться к матчам с "Нефтчи" и "Туран-Товузом". Меня интересуют только ближайшие игры. Завтрашняя тренировка для меня важнее всего. С "Нефтчи" у нас будет тяжелый матч".

На вопрос, создает ли преимущество сопернику тот факт, что "Нефтчи" играл свой кубковый матч на день раньше, Дамбраускас ответил:

"Могу ли я это изменить? Нет. Я могу менять только то, что находится под моим контролем. Моя задача - правильно подготовить игроков к следующему матчу".

İdman.Biz