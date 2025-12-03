Назначены судьи на ответный матч "Араз-Нахчывана" с португальским клубом

Определены назначения на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу между "Араз-Нахчываном" и "Бенфикой" (Португалия).

Как сообщает İdman.Biz, встречу будут судить сербские арбитры Петар Радойчич, Никола Рабренович и Ясмина Микоска.

Таймкипером назначен Срчан Михайлович (Сербия), судьей-инспектором - Свен Айхлер (Германия), а представителем УЕФА - Тай Регель Пундик (Дания).

Матч пройдет 5 декабря в Лиссабоне на арене Pavilhao Fidelidade и начнется в 21:30 по местному времени.

Отметим, что в первом матче между этими командами, прошедшем в Баку, португальский клуб одержал победу со счетом 9:0.

İdman.Biz