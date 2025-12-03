Шакира откровенно рассказала о жизни после расставания с Пике

Колумбийская певица Шакира дала откровенное интервью программе Por el Mundo, где рассказала о воспитании своих детей Милана и Саши после расставания с Жераром Пике.

Как сообщает İdman.Biz, артистка в настоящее время находится в Аргентине, где запланированы концерты.

"Милан и Саша - прежде всего, всегда", - подчеркнула Шакира, добавив, что они остаются главным связующим звеном с бывшим партнером. Она отметила, что дети поддерживают ее во всем, сопровождая на выступлениях. Милан занимается игрой на пианино, ударных, гитаре и сейчас учится играть на бас-гитаре, а Саша обладает "очень красивым голосом".

Шакира также рассказала о дисциплине детей: "Они очень дисциплинированы, чему я учила их с раннего возраста, но это во многом заслуга Пике. Без дисциплины невозможно добиться успеха".

Певица подчеркнула, что ее дети - смысл ее жизни, вдохновение и сила. О расставании с Пике Шакира сказала, что смогла превратить боль, гнев и разочарование в творчество, что помогло ей исцелиться.

İdman.Biz