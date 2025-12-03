Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
3 Декабря 2025
Кто станет сильнейшими игроками AFCON 2025? Салах, Хакими и другие суперзвезды - ФОТО

3 Декабря 2025 17:10
Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими, нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен, форвард "Манчестер Юнайтед" Брайан Мбеумо и звезда сборной Египта Мохаммед Салах станут главными фигурами Кубка африканских наций, который пройдет этой зимой.

Как сообщает İdman.Biz, крупнейший континентальный турнир стартует 21 декабря 2025 года и продлится до 18 января. Матчи пройдут в Марокко, в шести городах на девяти стадионах.

Хакими - ведущая фигура хозяев

Марокко, дошедшее до полуфинала чемпионата мира 2022 года, в прошлом AFCON завершило выступление на стадии 1/8 финала. На этот раз ключевым игроком национальной команды, играющей дома, станет Ашраф Хакими.

Быстрый и универсальный правый защитник "ПСЖ" является основой как оборонительной стабильности, так и быстрых атак сборной Марокко. Он также входит в тройку финалистов премии "Африканский футболист года 2025" вместе с Салахом и Осимхеном.

Два мощных лидера Нигерии: Лукман и Осимхен

Нападающий итальянской "Аталанты" Адемола Лукман, признанный "Африканским футболистом года 2024", является главным креативным игроком сборной Нигерии. После поражения в финале 2023 года Нигерия намерена вернуть себе Кубок.

Звезда "Галатасарая" Виктор Осимхен считается одним из самых опасных форвардов турнира. В этом сезоне он забил девять голов в 12 матчах, однако его участие под вопросом из-за травмы, полученной в матче против Конго. Если Осимхен сыграет, шансы Нигерии завоевать четвертый титул AFCON значительно возрастут.

Брайан Мбеумо - новый лидер Камеруна

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Брайан Мбеумо пропустил предыдущий AFCON из-за травмы. В этот раз Камерун возлагает на него большие надежды.

На счету Мбеумо 27 матчей за сборную и семь забитых голов. Турнир может стать для него первой крупной победой на международном уровне.

Мохаммед Салах - символ египетского футбола

Звезда "Ливерпуля" Мохаммед Салах вновь попробует привести сборную Египта к титулу африканского чемпиона. Египет, выигравший AFCON семь раз, традиционно считается фаворитом турнира.

Исторические цифры

Действующий чемпион: Кот-д’Ивуар (2023, 2:1 против Нигерии).

Рекордсмен по титулами: Египет (семь).

Лучший бомбардир в истории AFCON: Самуэль Это’о - 18 голов.

Легенды: Дидье Дрогба, Садио Мане и другие.

Агиль Тагиев

İdman.Biz

