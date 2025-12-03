3 Декабря 2025
"Барселона" близка к продлению контракта с Эриком Гарсией

3 Декабря 2025 19:30
"Барселона" близка к продлению контракта с Эриком Гарсией

"Барселона" планирует продлить контракт с защитником Эриком Гарсией на следующей неделе.

Как передает İdman.Biz , об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, новое соглашение между клубом и футболистом будет рассчитано на пять лет. Текущий контракт Гарсии с каталонцами действует до лета 2026 года.

Эрик Гарсия выступает за "блауграну" с 2021 года. За это время защитник провел 135 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

