"Барселона" близка к продлению контракта с Эриком Гарсией

"Барселона" планирует продлить контракт с защитником Эриком Гарсией на следующей неделе.

Как передает İdman.Biz , об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, новое соглашение между клубом и футболистом будет рассчитано на пять лет. Текущий контракт Гарсии с каталонцами действует до лета 2026 года.

Эрик Гарсия выступает за "блауграну" с 2021 года. За это время защитник провел 135 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

İdman.Biz