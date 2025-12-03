3 Декабря 2025
RU

3 Декабря 2025 19:46
Гвардиола бьет тревогу: " У "Манчестер Сити" серьезные проблемы в полузащите"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что у команды сохраняются серьезные проблемы в полузащите второй сезон подряд. По его словам, "горожане" слишком зависят от Нико Гонсалеса на фоне травм Родри и Матео Ковачевича, передает İdman.Biz.

Накануне, 2 декабря, "Сити" провел результативный матч против "Фулхэма" (5:4). При счете 5:2 Гонсалеса заменили, после чего хозяева успели дважды забить и сократить разницу.

Гвардиола подчеркнул, что дефицит игроков опорной зоны стал ключевой проблемой:
"У нас проблема. У нас лишь три опорных полузащитника, двое — долгое время травмированы. Родри скоро вернется, но Кова вернется позже. У нас никого нет, и сегодня мы это доказали. Мне нужно подумать об этом", — приводит слова тренера Manchester Evening News.

После 14 туров команда Гвардиолы занимает второе место в АПЛ, уступая лидирующему "Арсеналу" всего два очка.

İdman.Biz

