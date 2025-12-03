3 Декабря 2025
Фанаты "Боруссии" выступили против ужесточения мер безопасности на стадионах

3 Декабря 2025 20:21
Фанаты "Боруссии" выступили против ужесточения мер безопасности на стадионах

Фанаты дортмундской "Боруссии" провели яркий протест на матче 1/8 финала Кубка Германии против "Байера" (0:1). Как сообщает немецкая пресса, болельщики вывесили огромный баннер в виде официального письма, адресованного министерству внутренних дел Германии, сообщает İdman.Biz.

Причина недовольства - возможное ужесточение мер безопасности на футбольных аренах. С 3 по 5 декабря в Бремене проходит конференция МВД, на которой, по данным СМИ, обсуждаются персонализация билетов, увеличение числа запретов на посещение матчей, внедрение систем распознавания лиц и полный запрет пиротехники.

Текст обращения болельщиков был предельно прямолинейным:
"Уважаемые дамы и господа. Просим вас обратить внимание на следующие пункты. Пожалуйста, примите к сведению, что нельзя выдвигать популистские требования без каких-либо фактических оснований. Общественность заслуживает основанных на фактах и прозрачных дебатов. Необходимо немедленно начать переговоры. В заключение предлагаем вам конструктивную концепцию решения. Стадионы безопасны".

Протесты продолжаются уже вторую неделю. Ранее фанаты клубов первой и второй Бундеслиги символически молчали первые 12 минут матчей, выражая свое недовольство планируемыми мерами.

"Боруссия" уступила "Байеру" со счетом 0:1 и вылетела из Кубка Германии, однако внимание общественности привлекла именно акция болельщиков, активно выступающих против усиления контроля на стадионах.

