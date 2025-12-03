3 Декабря 2025
В "Барселоне" высказались о возможном возвращении Месси

3 Декабря 2025 19:59
В "Барселоне" высказались о возможном возвращении Месси

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб на условиях краткосрочной аренды. Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинец может присоединиться к команде на время межсезонья в МLS, сообщает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос журналистов, Деку подчеркнул, что подобные разговоры не имеют под собой основы:
"Краткосрочная аренда Месси? У Лео есть контракт. Не думаю, что об этом когда-либо говорили. Месси всегда остается Месси - он способен предложить много, но сейчас не будем обсуждать эту тему", - приводят слова спортивного директора слова, переданные Фабрицио Романо в соцсети X.

Лионель Месси покинул "Барселону" в августе 2021 года, продолжив карьеру в "ПСЖ". С 2023 года восьмикратный обладатель "Золотого мяча" выступает в МЛС за "Интер Майами".

İdman.Biz

