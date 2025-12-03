3 Декабря 2025
Кубок Азербайджана: сегодня пройдут три матча

3 Декабря 2025 09:23
22
Сегодня в рамках 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана пройдут еще три матча.

Как сообщает İdman.biz, два поединка состоятся в регионах, один - в столице.

"Шамахы" на домашнем поле примет представителя первой лиги - "Баку Спортинг". В Губе "Имишли" сыграет против "Сабаха".

Игровой день завершится на стадионе Azersun Arena, где "Карабах" встретится с "Карван-Евлахом". Напомним, на прошлой неделе в XIII туре Премьер-лиги "Карабах" уже обыграл соперника со счетом 2:0.

Bizon Кубок Азербайджана
1/8 финала

14:00. "Шамахы" - "Баку Спортинг"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Эльвин Байрамов
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Городской стадион Шамахы

14:00. "Имишли" - "Сабах"
Судьи: Камал Умудлу, Вюсал Мамедов, Ширмамед Мамедов, Акбер Ахмедов
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Стадион Олимпийского комплекса Губы

19:00. "Карабах" - "Карван-Евлах"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ниджат Исмаиллы
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Эмин Алиев
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Azersun Arena

Отметим, что два матча стадии 1/8 финала уже состоялись: "Туран Товуз" обыграл "Шахдаг Гусар" (2:1), а "Зиря" победила "Нефтчи" (1:0), выбив соперников из турнира. Напомним, на этом этапе команды проводят по одному матчу.

İdman.Biz

