Кубок Азербайджана: сегодня пройдут три матча

Сегодня в рамках 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана пройдут еще три матча.

Как сообщает İdman.biz, два поединка состоятся в регионах, один - в столице.

"Шамахы" на домашнем поле примет представителя первой лиги - "Баку Спортинг". В Губе "Имишли" сыграет против "Сабаха".

Игровой день завершится на стадионе Azersun Arena, где "Карабах" встретится с "Карван-Евлахом". Напомним, на прошлой неделе в XIII туре Премьер-лиги "Карабах" уже обыграл соперника со счетом 2:0.

Bizon Кубок Азербайджана

1/8 финала

14:00. "Шамахы" - "Баку Спортинг"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Эльвин Байрамов

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

Городской стадион Шамахы

14:00. "Имишли" - "Сабах"

Судьи: Камал Умудлу, Вюсал Мамедов, Ширмамед Мамедов, Акбер Ахмедов

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Стадион Олимпийского комплекса Губы

19:00. "Карабах" - "Карван-Евлах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ниджат Исмаиллы

VAR: Рашад Ахмедов

AVAR: Эмин Алиев

Судья-инспектор: Шахин Джафаров

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Azersun Arena

Отметим, что два матча стадии 1/8 финала уже состоялись: "Туран Товуз" обыграл "Шахдаг Гусар" (2:1), а "Зиря" победила "Нефтчи" (1:0), выбив соперников из турнира. Напомним, на этом этапе команды проводят по одному матчу.

İdman.Biz