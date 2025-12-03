"Тоттенхэм" в добавленное время вырвал ничью у "Ньюкасла" - ВИДЕО

"Ньюкасл" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 14-го тура чемпионата Англии — 2:2. Игра прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

В первом тайме голов забито не было. На 71-й минуте полузащитник "сорок" Бруно Гимарайнс открыл счет. Спустя 7 минут гости отыгрались — забил защитник Кристиан Ромеро. В конце основного времени в ворота "шпор" был назначен пенальти, который реализовал Гордон. Уже в добавленное время Ромеро ударом ножницами оформил дубль и спас лондонскую команду от поражения.

"Тоттенхэм" набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» поднялся на 13-ю строчку, уступая "шпорам" только по дополнительным показателям.

