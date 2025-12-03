3 Декабря 2025
RU

"Тоттенхэм" в добавленное время вырвал ничью у "Ньюкасла" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2025 02:25
15
"Тоттенхэм" в добавленное время вырвал ничью у "Ньюкасла" - ВИДЕО

"Ньюкасл" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 14-го тура чемпионата Англии — 2:2. Игра прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

В первом тайме голов забито не было. На 71-й минуте полузащитник "сорок" Бруно Гимарайнс открыл счет. Спустя 7 минут гости отыгрались — забил защитник Кристиан Ромеро. В конце основного времени в ворота "шпор" был назначен пенальти, который реализовал Гордон. Уже в добавленное время Ромеро ударом ножницами оформил дубль и спас лондонскую команду от поражения.

"Тоттенхэм" набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» поднялся на 13-ю строчку, уступая "шпорам" только по дополнительным показателям.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Байер" обыграл "Боруссию" в Дортмунде и вышел в 1/4 финала Кубка Германии - ВИДЕО
02:23
Мировой футбол

"Байер" обыграл "Боруссию" в Дортмунде и вышел в 1/4 финала Кубка Германии - ВИДЕО

Соперник "Байера" в 1/4 финала Кубка Германии определятся после жеребьевки
"Барселона" выиграла у "Атлетико" - ВИДЕО
02:11
Мировой футбол

"Барселона" выиграла у "Атлетико" - ВИДЕО

"Барселона" набрала 37 очков и лидирует в турнирной таблице
"Ювентус" победил "Удинезе" и стал четвертьфиналистом Кубка Италии - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Ювентус" победил "Удинезе" и стал четвертьфиналистом Кубка Италии - ВИДЕО

Дважды голы "Ювентуса" были отменены из-за офсайда
"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм", несмотря на четыре пропущенных мяча - ВИДЕО
01:36
Мировой футбол

"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм", несмотря на четыре пропущенных мяча - ВИДЕО

"Сити" с 28 очками располагается на второй строчке
Кобби Майну может перебраться в лондонский гранд
00:36
Мировой футбол

Кобби Майну может перебраться в лондонский гранд

Наиболее вероятным вариантом является краткосрочная аренда Майну
Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории
00:00
Мировой футбол

Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Для этого ему потребовалось всего 111 матчей

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста
"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО
30 Ноября 09:02
Мировой футбол

"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО

Алленде сделал хет-трик, Месси отдал рекордную голевую передачу