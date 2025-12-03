3 Декабря 2025
Алонсо высказался о рекордной безголевой серии Родриго в "Реале"

3 Декабря 2025 05:18
Алонсо высказался о рекордной безголевой серии Родриго в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказался о форме вингера Родриго Гоэса, который не забивает за "сливочных" в течение 30 матчей подряд, что является антирекордом среди нападающих клуба.

"Мы должны верить и доверять Родриго. Никто не может сомневаться в его мастерстве. Он отличный парень, всегда отличался прекрасным настроем и высокой работоспособностью. Ждем, когда он прервет этот негативный момент с голами", — приводит слова Алонсо İdman.Biz со ссылкой на публикацию Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

