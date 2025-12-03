3 Декабря 2025
RU

"Барселона" выиграла у "Атлетико" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2025 02:11
19
"Барселона" выиграла у "Атлетико" - ВИДЕО

"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче 19-го тура чемпионата Испании — 3:1. Игра прошла на стадионе "Камп Ноу".

Нападающий мадридской команды Алехандро Баена на 19-й минуте открыл счет. Каталонцы отыгрались в середине первого тайма — отличился Рафинья. На 36-й минуте "сине-гранатовые" могли выйти вперед, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти. После перерыва Дани Ольмо вывел хозяев вперед, а уже в добавленное время Ферран Торрес установил окончательный счет.

"Барселона" набрала 37 очков и лидирует в турнирной таблице. "Атлетико" идет на 4-й строчке — 31 очко.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Тоттенхэм" в добавленное время вырвал ничью у "Ньюкасла" - ВИДЕО
02:25
Мировой футбол

"Тоттенхэм" в добавленное время вырвал ничью у "Ньюкасла" - ВИДЕО

"Тоттенхэм" набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице
"Байер" обыграл "Боруссию" в Дортмунде и вышел в 1/4 финала Кубка Германии - ВИДЕО
02:23
Мировой футбол

"Байер" обыграл "Боруссию" в Дортмунде и вышел в 1/4 финала Кубка Германии - ВИДЕО

Соперник "Байера" в 1/4 финала Кубка Германии определятся после жеребьевки
"Ювентус" победил "Удинезе" и стал четвертьфиналистом Кубка Италии - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Ювентус" победил "Удинезе" и стал четвертьфиналистом Кубка Италии - ВИДЕО

Дважды голы "Ювентуса" были отменены из-за офсайда
"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм", несмотря на четыре пропущенных мяча - ВИДЕО
01:36
Мировой футбол

"Манчестер Сити" переиграл "Фулхэм", несмотря на четыре пропущенных мяча - ВИДЕО

"Сити" с 28 очками располагается на второй строчке
Кобби Майну может перебраться в лондонский гранд
00:36
Мировой футбол

Кобби Майну может перебраться в лондонский гранд

Наиболее вероятным вариантом является краткосрочная аренда Майну
Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории
00:00
Мировой футбол

Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Для этого ему потребовалось всего 111 матчей

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста
"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО
30 Ноября 09:02
Мировой футбол

"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО

Алленде сделал хет-трик, Месси отдал рекордную голевую передачу