"Барселона" выиграла у "Атлетико" - ВИДЕО

"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче 19-го тура чемпионата Испании — 3:1. Игра прошла на стадионе "Камп Ноу".

Нападающий мадридской команды Алехандро Баена на 19-й минуте открыл счет. Каталонцы отыгрались в середине первого тайма — отличился Рафинья. На 36-й минуте "сине-гранатовые" могли выйти вперед, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти. После перерыва Дани Ольмо вывел хозяев вперед, а уже в добавленное время Ферран Торрес установил окончательный счет.

"Барселона" набрала 37 очков и лидирует в турнирной таблице. "Атлетико" идет на 4-й строчке — 31 очко.

