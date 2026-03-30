Азербайджан сыграет с Сьерра-Леоне на FIFA Series 2026

30 Марта 2026 09:26
Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет матч международного турнира FIFA Series 2026 против команды Сьерра-Леоне. Встреча состоится на Бакинском центре легкой атлетики и начнется в 19:00.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Айхана Аббасова выйдет на поле после крупной победы над Сент-Люсией (6:1) в предыдущем матче турнира.

Игра пройдет на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте, где азербайджанская сборная уже провела первую встречу в рамках турнира.

Отметим, что FIFA Series 2026 проходит в формате мини-соревнования, где команды проводят по два матча в течение международной паузы.

