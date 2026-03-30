Эльмир Ханкишиев: "Верю, что сборная вернется в лигу C"

Бывший полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эльмир Ханкишиев выразил уверенность, что национальная команда сможет вернуться в лигу C Лиги наций УЕФА.

"Верю, что сборная сможет вернуться в лигу C. Литва - не слабая команда, она примерно нашего уровня. Лихтенштейн тоже уже не тот соперник, которого мы обыгрывали 4:0. Сейчас у них есть прогресс. Будет сложно, но думаю, что мы справимся", - отметил Ханкишиев в интервью futbolinfo.az.

Говоря о предстоящем матче против Сьерра-Леоне в рамках турнира FIFA Series 2026, экс-футболист подчеркнул, что ожидает только победу, несмотря на более высокий рейтинг соперника.

"Сьерра-Леоне более сильная команда, чем Сент-Люсия, но я жду победу. После первой игры у наших футболистов повысилась уверенность, улучшилось настроение и мотивация", - сказал он.

Ханкишиев также указал на проблемные позиции в составе сборной Азербайджана, отметив, что трудности наблюдаются практически во всех линиях.

"Проблемы есть почти на всех позициях. Есть нехватка на позиции вратаря, центрального защитника и нападающего. В полузащите ситуация более стабильная", - подчеркнул бывший игрок.

Отметим, что в новом сезоне Лиги наций УЕФА сборная Азербайджана сыграет в одной группе с командами Литвы и Лихтенштейна, а старт турнира запланирован на сентябрь.