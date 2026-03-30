Азербайджан - Сьерра-Леоне: три футболиста пропустят матч

30 Марта 2026 14:26
Сборная Азербайджана по футболу объявила заявку на товарищеский матч против Сьерра-Леоне в рамках турнира FIFA Series 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, главный тренер Айхан Аббасов сможет рассчитывать на 24 футболиста.

Трое игроков, приглашенных на учебно-тренировочный сбор, не попадут в заявку на сегодняшнюю встречу. Ожидалось, что в списке не окажется вратаря Шахруддина Магомедалиева. Кроме того, матч пропустят защитник Рахиль Мамедов и полузащитник Алексей Исаев.

Отметим, что Рахиль Мамедов три дня назад провел один тайм в матче против Сент-Люсии, а Исаев в той встрече остался в запасе.

Матч состоится сегодня в 19:00 на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгаите.

İdman.Biz
