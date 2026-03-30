RU

Азербайджан U17 сыграет с Мальтой в отборе ЧЕ

Национальная сборная
Новости
30 Марта 2026 09:41
25
Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 17 лет проведет третий матч второго раунда отборочного турнира чемпионата Европы против Мальты.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча пройдет сегодня в болгарском городе Пловдив.

Матч начнется в 14:00 по бакинскому времени на стадионе спортивного комплекса "Никола Штерев - Старика". Команду возглавляет главный тренер Агиль Набиев.

Азербайджанская молодежка выступает в группе 2 Лиги В квалификационного раунда. Перед заключительным туром подопечные занимают третье место с двумя очками после двух сыгранных матчей.

Ранее азербайджанские футболисты сыграли вничью с Болгарией (1:1) и Литвой (0:0). Успешный результат в матче с Мальтой может улучшить турнирное положение команды в группе.

Формат квалификации чемпионата Европы УЕФА для категории U17 предполагает двухэтапную систему. По итогам второго раунда лучшие команды групп продолжат борьбу за путевки на финальную стадию первенства континента.

İdman.Biz
Тэги:

