Эльвин Мамедов: "Сборная Азербайджана способна обыграть Литву и Лихтенштейн"

30 Марта 2026 15:26
Бывший полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эльвин Мамедов заявил, что национальная команда обладает потенциалом для побед над Литвой и Лихтенштейном в Лиге наций.

"Мы должны завершить группу на первом месте. Слабых соперников для нас нет, но считаю, что у нас есть сила обыграть Литву и Лихтенштейн. У нас хорошая команда. Надеюсь, мы завершим группу лидерами", - сказал Мамедов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, экс-футболист также прокомментировал победу сборной Азербайджана над Сент-Люсией (6:1) в рамках турнира FIFA Series - 2026 и отметил важность этих матчей для главного тренера Айхана Аббасова.

"Желаю сборной удачи и в матче с Сьерра-Леоне. Эти игры важны для Айхана Аббасова. Он проверит всех игроков, и это поможет сформировать оптимальный состав. Хорошо, что мы начали год с победы. Но даже возможные поражения в таких матчах не должны вызывать негатив, потому что это товарищеские встречи, где определяется оптимальный состав", - отметил Мамедов.

Напомним, что в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА сборная Азербайджана сыграет в одной группе с командами Литвы и Лихтенштейна.

