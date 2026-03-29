Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

29 Марта 2026
RU

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле

ММА
Новости
29 Марта 2026 05:58
22
Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле

Азербайджанский боец Тофик Мусаев успешно выступил на турнире UFC, который прошел в Сиэтле.

Как передает İdman.Biz, Мусаев одержал победу над чилийцем Игнасио Бахамондесом единогласным решением судей со счетом 29:28, 29:27, 30:27.

Поединок прошел в конкурентной борьбе, однако Мусаев выглядел более убедительно на протяжении всех раундов, контролируя ход боя и действуя точнее соперника.

Эта победа стала важным шагом для представителя Азербайджана в UFC и укрепила его позиции в дивизионе.

Отметим, что в своем дебютном поединке в UFC, который состоялся 22 июня прошлого года в Баку, Мусаев уступил Мыктыбеку Оролбаю из Кыргызстана. В свою очередь, Бахамондес в последний раз также выступал в Баку, где потерпел поражение от другого представителя Азербайджана - Рафаэля Физиева.

İdman.Biz
Тэги:

