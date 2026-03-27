27 Марта 2026
RU

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Мировой футбол
Новости
27 Марта 2026 21:14
11
Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над Габоном в товарищеском матче.

Как сообщает İdman.Biz, узбекистанская команда выиграла со счетом 3:1, несмотря на быстрый пропущенный гол.

В составе победителей отличились Элдор Шомуродов, Жахонгир Урозов и Алишер Одилов.

Отметим, что сборная Узбекистана готовится к дебютному участию на чемпионате мира. На групповом этапе команда сыграет против Колумбии и Португалии, а третий соперник определится в противостоянии ДР Конго и Ямайки.

В настоящее время сборная Узбекистана занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

