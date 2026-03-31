Кто из известных гимнасток приедет на Кубок мира в Баку? - İDMAN.BİZ ИЗУЧАЕТ ИМЕНА

Кубок мира по художественной гимнастике стремительно приближается к Баку. Накануне в Софии завершился первый этап, на следующей неделе грации выступят в Ташкенте, а затем настанет через столицы Азербайджана. Как передает İdman.Biz, с 17 апреля все внимание общественности будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39 стран покажут свое мастерство. Среди гостей столицы будут и звезды первой величины и те спортсменки, которые блистают на своих континентах и уже добились международного признания. Поговорим об интересных имена бакинского Кубка мира.

София Раффаэли

Звездный час итальянки пробил в 2022-м году, когда на чемпионате мира в Софии она завоевала пять золотых наград. Победила в многоборье, первенствовала в финале с мячом, обручем и лентой, а также заняла первое место в команде. Далее на мундиале в Валенсии она собрала комплект из трех серебряных медалей и одной бронзовой, а на чемпионате Европы в Баку одержала победу с мячом и булавами, а также примерила "серебро" в многоборье.

На Олимпиаде в Париже София также поднялась на пьедестал, завоевав бронзовую награду. А в новом цикле стала чемпионкой мира в упражнении с лентой, добавив "бронзу" с мячом и в многоборье.

Итальянка неоднократно демонстрировала высший пилотаж и в Баку, выиграв многоборье на Кубке мира-2025.

Дарья Варфоломеева

Представительница Германии является олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Она неоднократно признавась лучшей спортсменкой своей страны. Первое мировое "золото" она выиграла четыре года назад в Софии, где стала первой с булавами. А уже на следующий год на лицензионном ЧМ в Валенсии она добавила в коллекцию пять высших наград – в многоборье и во всех финалах отдельных видов. А также прибавила "серебро" в командном первенстве. Отличилась Варфоломеев и в Баку, когда одержала победу с лентой на чемпионате Европы-2023. А затем повторила результат в прошлом году в Таллинне.

В столице Азербайджана немка традиционно выступает уверенно – в прошлом году она увезла два "золота" с Кубка мира.

Стилиана Николова

Болгарская гимнастка после завершения карьеры Боряны Калейн стала безусловным лидером сборной. На чемпионате мира она дебютировала четыре года назад, когда в Софии завоевала "бронзу" в многоборье, а также "серебро" с обручем, булавами и лентой. А уже на следующий год опраздновала победу в командном первенстве на мундиале в Гвадалахаре.

Николова семь раз побеждала на чемпионатах Европы, добившись успеха и в прошлом году в Эстонии, оформив золотой хет-трик. Столицу Азербайджана можно назвать для болгарки счастливым городом, так как она в разные годы выигрывала Кубок Европы, а также победила в командном многоборье на чемпионате континента-2023.

Таисия Онофрийчук

Имя украинки находится на слуху. Впервые она заявила о себе на международной арене три года назад, завоевав "серебро" с булавами на юниорском чемпионате мира. В следующем сезоне она уже выступала среди сеньорок и выиграла "бронзу" чемпионата Европы.

Онофрийчук знакома и азербайджанским любителям гимнастики – в прошлом году она трижды поднималась на пьедестал почета Кубка мира на Национальной арене гимнастики, выиграв наибольшее количество наград. Она одержала победу с обручем, завоевала "серебро" в многоборье, с мячом и лентой, а также стала третьей с булавами. На Олимпиаде в Париже Таисия заняла девятое место, а прошлый сезон начала с побед на Гран-При в Тье, и Марбелье, а также выиграла три "золота" на Кубке мира в Софии.

Марина Мальпика

Мексиканская гимнастка является одной из ведущих на Южноамериканском континенте и имеет довольно внушительный послужной список. У нее в активе восемь медалей Панамериканского чемпионата, начиная с 2017-го года. Тогда Мальпика в Дайтона-Бич завоевала "бронзу" в многоборье и серебро в команде. А если говорить о победах на этом соревновании, то три года назад она выиграла финал с обручем в Рио, а затем примерила "золото" с мячом в Гвадалахаре.

Также Марина неоднократно отличалась на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна. Соревнование позапрошлого года в Сан-Сальвадоре принесло ей пять золотых медалей.