Решающий день отбора ЧМ-2026: кто заберет последние путевки на мундиаль? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня окончательно сформируется состав участников чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает İdman.Biz, в Европе пройдут четыре финала плей-офф квалификации, которые начнутся в 22:45 по бакинскому времени. Еще два билета будут разыграны в межконтинентальном турнире в Мексике, где матчи пройдут рано утром в среду по Баку.

Босния и Герцеговина - Италия (Зеница, "Билино Поле")

Босния пробилась сюда через тяжелый полуфинал с Уэльсом, где все решилось только в серии пенальти. Италия же прошла свой путь спокойнее, обыграв Северную Ирландию 2:0 и избежав лишних нервов.

Перед игрой в боснийском лагере не скрывают расклад сил. Эдин Джеко прямо заявил, что Италия является "большим фаворитом". При этом для хозяев важен не столько статус, сколько контекст — домашний стадион и опыт лидеров вроде самого Джеко. У Италии же акцент на балансе и глубине состава, где выделяются Тонали и Пио Эспозито. Для гостей это матч, где нельзя ошибиться, для хозяев — матч, где можно рискнуть.

Швеция - Польша (Сольна, "Строберри Арена")

Если смотреть на полуфиналы, то именно Швеция выглядела наиболее убедительно — победа 3:1 над Украиной с хет-триком Дьокереша стала одним из самых ярких эпизодов стыков. Польша прошла Албанию менее зрелищно, но с нужным результатом — 2:1.

Главный тренер поляков Ян Урбан еще до финала назвал шведов самым сложным возможным соперником и признал за ними преимущество. Но у Польши свой расчет: команда становится опаснее в матчах, где нужно терпеть и ждать шанс. К тому же возвращение Залевского добавляет вариативности. Швеция же подходит к игре с вопросами по обороне, и это может стать тем фактором, который уравняет силы.

Косово - Турция (Приштина, "Фадиль Вокрри")

Самый непредсказуемый матч вечера. Косово добралось до финала через хаотичный, но яркий матч со Словакией - 4:3, где атака работала почти без сбоев. Турция, наоборот, сыграла прагматично против Румынии и решила исход минимальной победой.

После зрелищной победы в полуфинале в тренерском штабе косовар отмечали, что команда не должна "утонуть в эмоциях". И это ключевой момент: хозяева играют на кураже, но рискуют перегореть. Турция в этом плане выглядит устойчивее — команда Монтеллы уже привыкла к выездному давлению и редко разваливается в таких матчах. Однако если игра превратится в открытый обмен ударами, это может стать благоприятным сценарием для Косово.

Чехия - Дания (Прага, "ЭПЕТ Арена")

Чехия прошла в финал через матч, который сложно объяснить логикой — 0:2 по ходу игры с Ирландией, затем камбэк и победа по пенальти. Дания же, напротив, показала самый уверенный полуфинал, разгромив Северную Македонию 4:0.

Наставник датчан Брайан Ример после той игры подчеркнул, что команда "спокойно подготовилась" к финалу, и это чувствуется по состоянию сборной. У чехов же возможны изменения в составе — об этом говорил Мирослав Коубек, намекая на необходимость свежих решений. При этом статистика личных встреч явно не в пользу хозяев. Здесь многое зависит от того, смогут ли чехи снова вытащить матч за счет характера, или Дания навяжет свой порядок с первых минут.

ДР Конго - Ямайка (Гвадалахара)

Здесь команды подошли к финалу в разных игровых условиях. Ямайка уже провела полуфинальный матч и обыграла Новую Каледонию 1:0, получив игровую практику и адаптацию к турниру. ДР Конго, согласно регламенту, начинает выступление сразу с финала.

В преддверии встречи африканская команда провела товарищеский матч, чтобы компенсировать отсутствие игровой практики. У Ямайки же есть любопытная деталь: в полуфинале ее ключевые атакующие игроки, включая Леона Бэйли, появились на поле только после перерыва. Это может говорить о том, что на финал тренерский штаб готовит более агрессивный вариант игры с первых минут.

Ирак - Боливия (Монтеррей)

Боливия оказалась в финале после волевой победы над Суринамом 2:1, где решающим стал короткий, но мощный отрезок во втором тайме. Ирак получил место в финале напрямую и подходит к игре с более структурированной моделью.

Главный тренер Боливии Оскар Вильегас уже назвал этот матч "самым сложным" на текущем этапе, и это отражает настроение команды. Боливийцы играют на эмоциях, но против них — более организованный соперник, у которого есть четко выраженные лидеры в атаке. В этой паре многое будет зависеть от темпа: если Ирак его замедлит, преимущество будет на его стороне, если игра ускорится — Боливия получит шанс.