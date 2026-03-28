28 Марта 2026
RU

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ

Мировой футбол
Новости
28 Марта 2026 22:04
17
Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони согласился перейти в "Барселону". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

При этом, по информации издания, итальянский клуб просит за футболиста € 70 млн. Каталонцы не готовы платить такую сумму. Кроме того, "сине-гранатовые" считают первостепенным трансфер нападающего.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почета с трофеем перед игрой с Перу
21:20
Мировой футбол

Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почета с трофеем перед игрой с Перу

Калиду Кулибали и главный тренер Пап Тиав вынесли кубок на поле стадиона "Стад де Франс"
Мауро Икарди покидает "Галатасарай"?
21:00
Мировой футбол

Мауро Икарди покидает "Галатасарай"?

Переговоры между игроком и руководством клуба о подписании нового контракта полностью прекращены
Эмилиано Мартинес раскритиковал игру сборной Аргентины
20:02
Мировой футбол

Эмилиано Мартинес раскритиковал игру сборной Аргентины

Вратарь "Астон Виллы" остался недоволен уровнем самоотдачи действующих чемпионов мира
"Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Рафиньи
18:43
Мировой футбол

"Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Рафиньи

Каталонский клуб имеет право на выплату в размере более 143 тысяч евро
Сборная Ирана почтила память погибших школьниц в матче против Нигерии
17:27
Мировой футбол

Сборная Ирана почтила память погибших школьниц в матче против Нигерии - ФОТО

"Футболисты вышли на товарищескую игру в Анталье с траурными повязками и школьными ранцами

Карло Анчелотти: "Если не Бразилия, то Португалия"
17:07
Мировой футбол

Карло Анчелотти: "Если не Бразилия, то Португалия"

"Главный тренер сборной Бразилии поделился ожиданиями от ЧМ 2026

Самое читаемое

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге