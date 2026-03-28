Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ

Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони согласился перейти в "Барселону". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

При этом, по информации издания, итальянский клуб просит за футболиста € 70 млн. Каталонцы не готовы платить такую сумму. Кроме того, "сине-гранатовые" считают первостепенным трансфер нападающего.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.