Стыки ЧМ-2026: Италия, Турция и Украина поборются за путевку

Сегодня состоятся полуфинальные матчи стыкового этапа европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. На этой стадии играется один матч, а победители выйдут в финалы своих путей 31 марта. В плей-офф участвуют 16 сборных: 12 занявших вторые места в группах и еще четыре команды, попавшие сюда через Лигу наций - Румыния, Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на УЕФА, игровой день откроет матч Турция - Румыния. Команда Винченцо Монтеллы играет дома, но в случае победы отправится на выездной финал против победителя пары Словакия - Косово. Для этой встречи есть и отдельный сюжет: нынешний тренер румын Мирча Луческу хорошо знаком с турецким футболом, ранее работал в "Галатасарае", "Бешикташе" и даже возглавлял сборную Турции в 2017-2019 годах. Более того, последнее очное противостояние этих сборных завершилось победой Румынии 2:0 как раз в период работы Луческу с турками.

Самое тяжелое давление дня снова на Италии. Сборная Дженнаро Гаттузо не вышла напрямую на чемпионат мира, уступив первое место в группе Норвегии, и теперь снова вынуждена проходить через стыки. Для Италии контекст болезненный сам по себе: команда уже пропустила два последних мундиаля. При этом история пары полностью на стороне хозяев - итальянцы не проигрывают Северной Ирландии с 1958 года и не пропускают от нее с 1961-го, а победитель этой полуфинальной пары затем поедет в гости к сильнейшему в матче Уэльс - Босния и Герцеговина.

Валлийская сборная подходит к игре с Боснией и Герцеговиной с домашним преимуществом и возможностью принять у себя и финал пути A. Но и здесь есть важная деталь: Уэльс еще ни разу не обыгрывал боснийцев в четырех предыдущих матчах, имея две ничьи и два поражения. Главный тренер гостей Сергей Барбарез после жеребьевки прямо говорил, что поездка в Кардифф - приемлемый вариант, а Крейг Беллами, изучив недавние матчи Боснии и Герцеговины, отмечал у соперника и сильные, и слабые стороны.

В пути B одна из самых интересных пар - Украина против Швеции. Команда Сергея Реброва сыграет в Валенсии и в случае победы получит домашний финал против Польши или Албании. Украина попала в плей-офф как вторая команда своей группы, тогда как шведы получили этот шанс через Лигу наций. Перед матчем УЕФА отдельно отмечает кадровую ситуацию шведов: новый главный тренер Грэм Поттер, вероятно, останется без Александера Исака и Деяна Кулушевского, поэтому дополнительная нагрузка в атаке ложится на Виктора Дьекереша, Антони Элангу и Руни Барджи.

Польша и Албания подходят к своему полуфиналу с хорошим знанием друг друга. После жеребьевки главный тренер поляков Ян Урбан напомнил, что сборные уже пересекались в отборе к ЧМ-2022 и Евро-2024. УЕФА приводит и статистику личных встреч: у Польши 10 побед, три ничьи и два поражения в 15 матчах с Албанией. При этом Урбан не переоценивает историческое преимущество и называет албанцев хорошо организованной командой, которая мало пропускает. Победитель этого матча поедет в гости к Украине или Швеции.

В пути C пара Словакия - Косово выглядит менее громкой по именам, но здесь тоже есть сильный сюжет. Это будет первая очная встреча сборных, а главный тренер словаков Франческо Кальцона прямо связывает свои надежды с тем, чтобы к плей-офф команда подошла без кадровых потерь. Косово, напротив, идет к историческому достижению - первому в своей истории крупному турниру. УЕФА отдельно подчеркивает пятиматчевую беспроигрышную серию команды Франко Фоды, которая подходит к игре с заметно выросшей уверенностью. Победитель этой пары примет у себя финал пути C против Турции или Румынии.

В пути D фаворитом по статусу выглядит Дания, но ее турнирный фон неидеален. Прямая путевка на чемпионат мира ушла после ничьей с Беларусью и поражения в Шотландии. Сейчас команду возглавляет Брайан Ример. Северная Македония приезжает уже с новым тренером - Гоце Седлоски был назначен в декабре. Для датчан дополнительная сложность в том, что даже при победе над македонцами финал придется играть на выезде - либо в Чехии, либо в Ирландии.

Чехия и Ирландия закрывают игровую программу одним из самых вязких по сценарию полуфиналов. У хозяев новый тренер Мирослав Коубек, и УЕФА отдельно отмечает, что чехи выиграли все три предыдущих домашних матча против ирландцев. Но у сборной Хеймира Хадльгримссона есть собственный аргумент - победа над Португалией в квалификации, которая, по признанию самого тренера, дала команде ощутимую веру перед стыками. Именно победитель этой пары примет финал пути D против Дании или Северной Македонии.

Чемпионат мира 2026

Европейская квалификация, плей-офф

Полуфиналы

26 марта

21:00. Турция - Румыния

23:45. Италия - Северная Ирландия

23:45. Уэльс - Босния и Герцеговина

23:45. Украина - Швеция

23:45. Польша - Албания

23:45. Словакия - Косово

23:45. Дания - Северная Македония

23:45. Чехия - Ирландия