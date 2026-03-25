25 Марта 2026 14:41
Руни Барджи: "Поеду на ЧМ даже в роли вратаря"

Вингер "Барселоны" и сборной Швеции Руни Барджи прокомментировал предстоящий матч плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года против Украины.

"Я поеду на чемпионат мира. Если нужно - буду стоять в воротах, без проблем. Очень взволнован. Это важный матч, но у меня уже были подобные игры. Я давно его жду и благодарен за шанс побороться за выход на чемпионат мира", - сказал Барджи в интервью Sweden Herald.

Он также оценил соперника и подчеркнул настрой команды.

"Украина - непростой соперник. Мы подойдем к игре с уважением, но верим в свои силы и качество", - отметил футболист.

Отметим, что матч между сборными Швеции и Украины состоится 26 марта. Победитель выйдет в финал плей-офф, где встретится с сильнейшим в паре Польша - Албания.

