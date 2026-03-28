Карло Анчелотти: "Если не Бразилия, то Португалия"

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2026 года. Итальянский специалист, возглавляющий "пентакампеонов", назвал команду, которой будет сопереживать в случае неудачи своих подопечных.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Анчелотти заявил, что хотел бы видеть сборную Португалии с кубком мира, если Бразилия не сможет завоевать титул. Свое пожелание наставник напрямую связал с личностью капитана португальцев Криштиану Роналду, с которым он успешно работал в мадридском "Реале".

По словам Анчелотти, Роналду заслужил этот успех своей невероятной самоотдачей и многолетним трудом.

"Он приложил достаточно усилий в своей карьере, чтобы быть достойным этой победы", — подчеркнул тренер.

Напомним, что ЧМ-2026 станет для 41-летнего Криштиану Роналду шестым мундиалем в карьере, и португалец уже заявил о намерении помочь своей стране завоевать первый в истории титул чемпионов мира.