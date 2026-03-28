28 Марта 2026
RU

Мировой футбол
Новости
28 Марта 2026 13:53
14
"ПСЖ" исключил продажу Хвичи Кварацхелии

Руководство французского "ПСЖ" приняло окончательное решение относительно будущего полузащитника сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелии. Несмотря на интерес со стороны ведущих европейских команд, парижане не планируют расставаться с игроком в ближайшее межсезонье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, руководство клуба рассматривает Кварацхелию как одного из фундаментальных футболистов основного состава. Тренерский штаб делает ставку на 25-летнего вингера в долгосрочной перспективе, выстраивая вокруг него атакующую линию команды.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны лондонского "Арсенала", однако высокая трансферная стоимость и позиция "ПСЖ" делают переход маловероятным. На данный момент рыночная цена Хвичи оценивается в 90 миллионов евро (175,5 млн манатов), а его действующее трудовое соглашение с парижским клубом рассчитано до середины 2029 года. В текущем сезоне Кварацхелия подтверждает свой статус, являясь одним из лидеров команды по количеству созданных голевых моментов.

İdman.Biz
Тэги:

