Руководство французского "ПСЖ" приняло окончательное решение относительно будущего полузащитника сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелии. Несмотря на интерес со стороны ведущих европейских команд, парижане не планируют расставаться с игроком в ближайшее межсезонье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, руководство клуба рассматривает Кварацхелию как одного из фундаментальных футболистов основного состава. Тренерский штаб делает ставку на 25-летнего вингера в долгосрочной перспективе, выстраивая вокруг него атакующую линию команды.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны лондонского "Арсенала", однако высокая трансферная стоимость и позиция "ПСЖ" делают переход маловероятным. На данный момент рыночная цена Хвичи оценивается в 90 миллионов евро (175,5 млн манатов), а его действующее трудовое соглашение с парижским клубом рассчитано до середины 2029 года. В текущем сезоне Кварацхелия подтверждает свой статус, являясь одним из лидеров команды по количеству созданных голевых моментов.