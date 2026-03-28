28 Марта 2026 15:29
УЕФА оштрафовала "Црвену Звезду" за баннер со святым

УЕФА оштрафовал сербский клуб "Црвена Звезда" за нарушение правил проведения матчей еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, причиной санкций стал баннер, продемонстрированный болельщиками на домашнем матче Лиги Европы против французского "Лилля".

Фанаты вывесили на трибунах баннер с изображением святого Симеона Мироточивого и надписью "Пусть наша вера приведет вас к победе".

Согласно решению УЕФА, клуб оштрафован на общую сумму 95 500 евро (186 206 манатов), из которых 40 000 евро (78 000 манатов) наложены именно за демонстрацию религиозного баннера.

УЕФА строго регламентирует содержание баннеров и плакатов на стадионах во время матчей под своей эгидой. Религиозные и политические послания запрещены правилами организации, что направлено на сохранение нейтральности и безопасности спортивных мероприятий.

