Сборная Ирана почтила память погибших школьниц в матче против Нигерии - ФОТО

Национальная сборная Ирана провела мемориальную акцию во время товарищеского матча против команды Нигерии. Перед началом встречи футболисты почтили память 179 школьниц, погибших в результате ракетного удара в городе Минаб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, во время исполнения государственного гимна игроки сборной Ирана положили перед собой маленькие школьные ранцы. Кроме того, команда вышла на поле с черными траурными повязками. Сама встреча проходила в турецкой Анталье и завершилась победой сборной Нигерии со счетом 2:1.

Несмотря на сложную обстановку, ФИФА планирует провести предстоящий ЧМ-2026 в соответствии с утвержденным графиком. Ранее иранская сторона обращалась в международную федерацию с просьбой о переносе места проведения ряда официальных матчей, однако на данный момент календарь соревнований остается без изменений.