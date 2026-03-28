"Атлетико" рассматривает Феррана Торреса в качестве замены Антуану Гризманну

28 Марта 2026 16:27
Мадридский "Атлетико" проявляет активный интерес к нападающему "Барселоны" Феррану Торресу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, руководство "матрасников" видит в 26-летнем футболисте замену многолетнему лидеру команды Антуану Гризманну, чей уход из клуба летом 2026 года становится все более вероятным.

"Барселона" готова рассмотреть предложения по Торресу, чтобы оптимизировать зарплатную ведомость и получить средства на новые трансферы. В текущем сезоне Ферран Торрес провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Его действующий контракт с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро (68,34 млн евро).

Помимо Торреса, в шорт-лист "Атлетико" на позицию в атакующей линии входят полузащитник "ПСЖ" Ли Кан Ин и вингер "Марселя" Мейсон Гринвуд. Мадридский клуб намерен определиться с приоритетной целью до открытия летнего трансферного окна, ориентируясь на омоложение состава и сохранение конкурентоспособности в Ла Лиге.

