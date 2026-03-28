Мануэль Угарте получил две желтые карточки, но избежал удаления

Товарищеская встреча между сборными Англии и Уругвая, прошедшая 27 марта 2026 года на стадионе "Уэмбли", запомнилась не только боевой ничьей, но и крайне необычным решением арбитра Свена Яблонски. Полузащитник уругвайцев Мануэль Угарте дважды увидел перед собой желтый свет, однако остался на поле до конца своего игрового времени.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, первый эпизод произошел на 70-й минуте, когда Угарте получил предупреждение за грубый фол. На 81-й минуте, после того как Англия открыла счет, футболист вновь вступил в спор с судьей, и Яблонски повторно продемонстрировал ему желтую карточку. К всеобщему удивлению, за этим не последовало красной карточки, и Угарте продолжил игру, пока не был заменен Марсело Бьелсой на 87-й минуте.

Позже официальные лица матча попытались прояснить ситуацию. Четвертый арбитр заявил, что вторая желтая карточка была "аннулирована" сразу после предъявления. Согласно другой версии, возникшей после финального свистка, первое предупреждение в протоколе было переписано на Хосе Марию Хименеса, что формально позволило Угарте избежать удаления.

Защитник сборной Англии Харри Магуайр в послематчевом интервью не скрывал своего замешательства.

"Нам сказали, что Угарте получил две желтые, но вторую отменили. Для нас это тоже в новинку. Судейство в этом эпизоде было совершенно непонятным", — отметил Магуайр.

Отметим, что матч завершился со счетом 1:1 — на гол Бена Уайта гости ответили точным ударом Федерико Вальверде с пенальти в компенсированное время.