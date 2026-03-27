27 Марта 2026
RU

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Зимние виды спорта
Новости
27 Марта 2026 14:16
15
Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Сборная Грузии впервые в истории завоевала медаль чемпионата мира по фигурному катанию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава стала серебряным призером турнира в Праге.

В соревнованиях спортивных пар "золото" досталось представителям Германии Минерве Фабиен Хазе и Никите Володину. Лидеры после короткой программы показали лучший результат и в произвольной, набрав в сумме 228,33 балла - личный рекорд. Для немецкого дуэта это первое золото чемпионата мира.

Метелкина и Берулава набрали 218,41 балла и обеспечили Грузии историческое "серебро". Бронзовые медали завоевали канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216,09 балла), также обновившие личный рекорд и впервые поднявшиеся на пьедестал мирового первенства.

Действующие чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара из Японии не приехали в Прагу. После победы на Олимпиаде-2026 представители Страны восходящего солнца досрочно завершили сезон.

Чемпионат мира в Праге проходит в атмосфере высокой конкуренции: многие сильнейшие фигуристы вернулись к соревнованиям после олимпийского цикла, что повысило уровень борьбы за медали. Успех Метелкиной и Берулавы открывает новые перспективы для развития фигурного катания в Грузии и может стать стимулом для подготовки следующего поколения спортсменов.

İdman.Biz
Тэги:

