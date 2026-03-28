"Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Рафиньи

Испанская "Барселона" получит финансовую компенсацию в связи с травмой своего нападающего Рафиньи. Выплата будет произведена в рамках программы ФИФА по защите клубов, так как период восстановления футболиста превысит минимальный порог в 28 дней.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский вингер получил повреждение задней поверхности правого бедра во время выступлений за национальную сборную. Ожидается, что процесс реабилитации займет около пяти недель. Согласно правилам программы защиты, если Рафинья пропустит именно этот срок, "Барселона" гарантированно получит как минимум 143 836 евро.

Сумма компенсации будет увеличиваться за каждый дополнительный день нахождения игрока в лазарете сверх установленного графика. Медицинский штаб сине-гранатовых подтвердил, что форвард уже приступил к первым этапам восстановления на базе клуба, однако его участие в ближайших матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов исключено.