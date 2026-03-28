Эмилиано Мартинес раскритиковал игру сборной Аргентины

Голкипер английской "Астон Виллы" и национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес выступил с резкой критикой в адрес своих партнеров по сборной. Несмотря на победу над Мавританией со счетом 2:1, вратарь выразил серьезную обеспокоенность качеством игры "альбиселесте".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Мартинес назвал прошедшую встречу одной из самых слабых даже для статуса товарищеского матча. По мнению голкипера, аргентинцам не хватало скорости, смелости в атакующих действиях и надежности при игре в обороне.

"С такой игрой было бы крайне сложно выступать в Финалиссиме. К счастью, тот матч не состоялся", — подчеркнул футболист.