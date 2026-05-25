Альварес отказался стать самым дорогим игроком "Атлетико" ради "Барселоны"

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес определился со своим будущим.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, аргентинский форвард отказался подписывать новый контракт с мадридским клубом, несмотря на предложение стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

По информации источника, главной целью Альвареса является переход в "Барселону".

Футболиста не смущает, что в каталонском клубе он не будет главной звездой команды наряду с Ламином Ямалем и Рафиньей.

Сообщается, что аргентинец считает проект "Барселоны" более амбициозным и полагает, что в составе "сине-гранатовых" у него будет больше шансов завоевывать трофеи.

При этом потенциальный трансфер может оказаться крайне сложным. "Атлетико" намерен требовать за 26-летнего форварда не менее 150 миллионов евро.

В мадридском клубе сомневаются, что "Барселона" сможет позволить себе такую сделку.