Альварес отказался стать самым дорогим игроком "Атлетико" ради "Барселоны"

25 Мая 2026 20:21
Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес определился со своим будущим.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, аргентинский форвард отказался подписывать новый контракт с мадридским клубом, несмотря на предложение стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

По информации источника, главной целью Альвареса является переход в "Барселону".

Футболиста не смущает, что в каталонском клубе он не будет главной звездой команды наряду с Ламином Ямалем и Рафиньей.

Сообщается, что аргентинец считает проект "Барселоны" более амбициозным и полагает, что в составе "сине-гранатовых" у него будет больше шансов завоевывать трофеи.

При этом потенциальный трансфер может оказаться крайне сложным. "Атлетико" намерен требовать за 26-летнего форварда не менее 150 миллионов евро.

В мадридском клубе сомневаются, что "Барселона" сможет позволить себе такую сделку.

