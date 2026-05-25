Месси травмирован? Тренер "Интер Майами" объяснил замену Лео

Главный тренер "Интер Майами" Гильермо Ойос прокомментировал состояние Лионеля Месси после матча MLS против "Филадельфии", завершившегося победой команды со счетом 6:4.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский форвард был заменен по ходу встречи из-за подозрения на повреждение.

По словам Ойоса, на данный момент окончательного медицинского заключения пока нет.

"Насколько я знаю, итогового медицинского заключения еще нет. Но оно будет опубликовано в ближайшее время. Он действительно очень устал. Это была просто усталость. Поле было тяжелым. Когда возникают сомнения, лучше не рисковать", - заявил специалист.

По информации СМИ, Месси заменили в качестве меры предосторожности. Сообщается, что футболист почувствовал легкое напряжение в задней поверхности левого бедра.

Напомним, в матче против "Филадельфии" "Интер Майами" одержал победу со счетом 6:4, а сам Месси отметился двумя результативными передачами.