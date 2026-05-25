Хет-трик Суареса, два ассиста Месси: "Интер Майами" выиграл матч с 10 голами - ВИДЕО

Футбольные команды "Интер Майами" и "Филадельфия Юнион" выдали один из самых результативных матчей сезона MLS.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на арене Nu Stadium в Майами завершилась победой хозяев со счетом 6:4.

Матч превратился в настоящее шоу уже в первом тайме. Команды забили восемь мячей за первые 45 минут, а "Интер Майами" сумел совершить камбэк после счета 1:3.

Счет в матче открыл нападающий гостей Джулиан Карранса уже на 4-й минуте. На 11-й минуте Луис Суарес восстановил равновесие, однако затем "Филадельфия" вновь вышла вперед благодаря голам Даниэля Газдага и Микаэля Уре.

После этого хозяева устроили настоящий штурм. Луис Суарес оформил еще два мяча, завершив встречу хет-триком. Еще два гола в составе "Интер Майами" забил аргентинский форвард Херман Бертераме, а Родриго Де Пауль также отметился результативным ударом.

Лионель Месси завершил игру с двумя голевыми передачами и стал одним из ключевых участников камбэка команды.

Во втором тайме "Филадельфия" сумела сократить отставание, однако спасти матч гости уже не смогли.

После этой победы "Интер Майами" набрал 31 очко в 15 матчах и занимает второе место в MLS, отставая от лидирующего "Нэшвилла" всего на два балла. "Филадельфия Юнион" с 7 очками после 14 игр остается на последней, 15-й позиции.