25 Мая 2026
RU

Хет-трик Суареса, два ассиста Месси: "Интер Майами" выиграл матч с 10 голами - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
25 Мая 2026 10:28
33
Хет-трик Суареса, два ассиста Месси: "Интер Майами" выиграл матч с 10 голами - ВИДЕО

Футбольные команды "Интер Майами" и "Филадельфия Юнион" выдали один из самых результативных матчей сезона MLS.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на арене Nu Stadium в Майами завершилась победой хозяев со счетом 6:4.

Матч превратился в настоящее шоу уже в первом тайме. Команды забили восемь мячей за первые 45 минут, а "Интер Майами" сумел совершить камбэк после счета 1:3.

Счет в матче открыл нападающий гостей Джулиан Карранса уже на 4-й минуте. На 11-й минуте Луис Суарес восстановил равновесие, однако затем "Филадельфия" вновь вышла вперед благодаря голам Даниэля Газдага и Микаэля Уре.

После этого хозяева устроили настоящий штурм. Луис Суарес оформил еще два мяча, завершив встречу хет-триком. Еще два гола в составе "Интер Майами" забил аргентинский форвард Херман Бертераме, а Родриго Де Пауль также отметился результативным ударом.

Лионель Месси завершил игру с двумя голевыми передачами и стал одним из ключевых участников камбэка команды.

Во втором тайме "Филадельфия" сумела сократить отставание, однако спасти матч гости уже не смогли.

После этой победы "Интер Майами" набрал 31 очко в 15 матчах и занимает второе место в MLS, отставая от лидирующего "Нэшвилла" всего на два балла. "Филадельфия Юнион" с 7 очками после 14 игр остается на последней, 15-й позиции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Почетный президент "Баварии" потроллил "Барселону"
11:41
Мировой футбол

Почетный президент "Баварии" потроллил "Барселону"

Хенесс жестко ответил на слухи о переходе Кейна в "Барселону"
Определились все прямые участники общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
11:26
Мировой футбол

Определились все прямые участники общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

"Комо" сенсационно пробился в главный еврокубок после провала "Милана"
16-летний хавбек "Арсенала" вошел в историю Премьер-лиги
11:11
Мировой футбол

16-летний хавбек "Арсенала" вошел в историю Премьер-лиги

Макс Даумен установил новый рекорд английской Премьер-лиги.

Сегодня отмечается Всемирный день футбола
10:56
Мировой футбол

Сегодня отмечается Всемирный день футбола

Праздник был учрежден ООН к 100-летию первого международного турнира

Нариман Ахундзаде понаблюдал со скамейки за победой "Коламбус Крю"
10:41
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде понаблюдал со скамейки за победой "Коламбус Крю"

Клуб азербайджанского форварда поднялся на десятое место в Восточной конференции MLS

Стало известно, какую зарплату Салах запросил у "Фенербахче"
09:58
Мировой футбол

Стало известно, какую зарплату Салах запросил у "Фенербахче"

Египетский форвард хочет получать 20 миллионов евро в год

Самое читаемое

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i