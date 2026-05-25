Сегодня отмечается Всемирный день футбола.

Как сообщает İdman.Biz, дата была официально учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в мае 2024 года в честь 100-летия первого международного футбольного турнира.

Всемирный день футбола посвящен не только самой популярной игре планеты, но и особой роли футбола в обществе.

В ООН подчеркивали, что футбол считается одним из самых массовых и доступных видов спорта, объединяющим людей разных возрастов, культур и стран. Игра рассматривается как универсальный язык общения, способный преодолевать социальные и культурные барьеры.

Представители организации также отмечали важную роль спорта и футбола в укреплении мира, развитии общества и достижении целей устойчивого развития. Государствам-членам ООН было рекомендовано активнее поддерживать развитие спорта.

Сегодня футбол остается самым популярным видом спорта в мире, объединяя миллиарды болельщиков. Чемпионаты мира, континентальные турниры и клубные соревнования ежегодно превращаются для миллионов людей в настоящий футбольный праздник.