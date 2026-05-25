Определились все прямые участники общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

Стали известны 29 клубов, которые напрямую вышли в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports24.kz, последние прямые путевки получили итальянские "Рома" и "Комо".

Главной сенсацией стал выход команды Сеска Фабрегаса в главный клубный турнир Европы. Перед заключительным туром немногие ожидали увидеть "Комо" в числе участников Лиги чемпионов, однако "Милан" неожиданно уступил дома "Кальяри" со счетом 1:2 и выпал из топ-4 Серии А.

Таким образом, "Комо" впервые в современной истории сыграет в Лиге чемпионов.

Полный список клубов, уже вышедших в общий этап турнира, выглядит следующим образом:

Испания: "Барселона", "Реал", "Вильярреал", "Атлетико", "Бетис";

Германия: "Бавария", "Боруссия" Д, "РБ Лейпциг", "Штутгарт";

Англия: "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Ливерпуль";

Франция: "ПСЖ", "Ланс", "Лилль";

Италия: "Интер", "Наполи", "Рома", "Комо";

Португалия: "Спортинг", "Порту";

Нидерланды: "ПСВ", "Фейеноорд";

Турция: "Галатасарай";

Украина: "Шахтер";

Чехия: "Славия";

Бельгия: "Брюгге".

Оставшиеся семь путевок будут разыграны через квалификацию в августе.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.