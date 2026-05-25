Почетный президент "Баварии" потроллил "Барселону"

25 Мая 2026 11:41
Почетный президент "Баварии" потроллил "Барселону"

Почетный президент "Баварии" напомнил о финансовых проблемах каталонского клуба Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к нападающему Гарри Кейну.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, функционер дал понять, что немецкий клуб не рассматривает продажу английского форварда. "Мы - клуб, который покупает, а не продает", - заявил Хенесс.

После этого он иронично прокомментировал возможный интерес "Барселоны" к Кейну. "Да у "Барселоны" все равно нет денег", - добавил почетный президент "Баварии". Напомним, что Гарри Кейн перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" в 2023 году и стал одним из ключевых игроков мюнхенского клуба.

