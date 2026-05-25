16-летний хавбек "Арсенала" вошел в историю Премьер-лиги

25 Мая 2026 11:11
17
Полузащитник "Арсенала" Макс Даумен побил возрастной рекорд в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz, 16-летний футболист вышел в стартовом составе лондонского клуба на матч 38-го тура против "Кристал Пэлас".

Даумен появился на поле в возрасте 16 лет и 144 дней, став самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, начавшим матч в стартовом составе.

Встреча прошла на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне. "Арсенал" подошел к последнему туру уже в статусе чемпиона Англии. После 37 туров команда набрала 82 очка и досрочно гарантировала себе первое место.

Отметим, что "Арсенал" завоевал титул чемпиона Англии впервые за 22 года.

Ранее по ходу сезона Даумен также вошел в историю как самый молодой автор гола в Премьер-лиге.

