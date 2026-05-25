25 Мая 2026
RU

Главный тренер "Милана": "Турнирная таблица не врет - мы получили то, что заслужили"

Мировой футбол
Новости
25 Мая 2026 12:40
25
Главный тренер "Милана": "Турнирная таблица не врет - мы получили то, что заслужили"

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри прокомментировал неудачу команды в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, в последнем туре Серии А "россонери" уступили дома "Кальяри" со счетом 1:2 и завершили чемпионат на пятом месте.

"Милан" открыл счет уже на второй минуте встречи, однако не сумел удержать преимущество и потерял даже ничью в решающем матче сезона. В итоге команда осталась за пределами зоны Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы.

После игры Аллегри резко оценил выступление своей команды.

"Если за сезон ты проигрываешь пять домашних матчей, то не заслуживаешь быть наверху. Мы хорошо начали игру, но потом решили, что все уже закончено. Именно поэтому все и развалилось. Команда очень плохо оборонялась. Похожие вещи были и в матчах с "Аталантой" и "Удинезе". Это трудно объяснить", - заявил специалист.

Аллегри признался, что особенно тяжело воспринимает упущенную путевку в Лигу чемпионов.

"Непопадание в Лигу чемпионов очень злит и разочаровывает. Вторая часть сезона получилась неудачной - нам не хватило психологической устойчивости. Но у меня нет претензий к игрокам. Турнирная таблица не врет - мы получили то, что заслужили", - отметил тренер.

Напомним, что путевки в Лигу чемпионов от Италии получили "Интер", "Наполи", "Рома" и сенсационный "Комо".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Педро Родригес признался, что звал Месси в "Лацио"
12:25
Мировой футбол

Педро Родригес признался, что звал Месси в "Лацио"

Испанец пытался привести в римский клуб и других бывших игроков "Барселоны"

Почетный президент "Баварии" потроллил "Барселону"
11:41
Мировой футбол

Почетный президент "Баварии" потроллил "Барселону"

Хенесс жестко ответил на слухи о переходе Кейна в "Барселону"
Определились все прямые участники общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
11:26
Мировой футбол

Определились все прямые участники общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

"Комо" сенсационно пробился в главный еврокубок после провала "Милана"
16-летний хавбек "Арсенала" вошел в историю Премьер-лиги
11:11
Мировой футбол

16-летний хавбек "Арсенала" вошел в историю Премьер-лиги

Макс Даумен установил новый рекорд английской Премьер-лиги.

Сегодня отмечается Всемирный день футбола
10:56
Мировой футбол

Сегодня отмечается Всемирный день футбола

Праздник был учрежден ООН к 100-летию первого международного турнира

Нариман Ахундзаде понаблюдал со скамейки за победой "Коламбус Крю"
10:41
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде понаблюдал со скамейки за победой "Коламбус Крю"

Клуб азербайджанского форварда поднялся на десятое место в Восточной конференции MLS

Самое читаемое

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

"Карабах" завершил сезон победой
22 Мая 21:24
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" завершил сезон победой - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Дубль Шейдаева помог агдамцам выиграть результативный матч