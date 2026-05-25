Главный тренер "Милана": "Турнирная таблица не врет - мы получили то, что заслужили"

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри прокомментировал неудачу команды в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, в последнем туре Серии А "россонери" уступили дома "Кальяри" со счетом 1:2 и завершили чемпионат на пятом месте.

"Милан" открыл счет уже на второй минуте встречи, однако не сумел удержать преимущество и потерял даже ничью в решающем матче сезона. В итоге команда осталась за пределами зоны Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы.

После игры Аллегри резко оценил выступление своей команды.

"Если за сезон ты проигрываешь пять домашних матчей, то не заслуживаешь быть наверху. Мы хорошо начали игру, но потом решили, что все уже закончено. Именно поэтому все и развалилось. Команда очень плохо оборонялась. Похожие вещи были и в матчах с "Аталантой" и "Удинезе". Это трудно объяснить", - заявил специалист.

Аллегри признался, что особенно тяжело воспринимает упущенную путевку в Лигу чемпионов.

"Непопадание в Лигу чемпионов очень злит и разочаровывает. Вторая часть сезона получилась неудачной - нам не хватило психологической устойчивости. Но у меня нет претензий к игрокам. Турнирная таблица не врет - мы получили то, что заслужили", - отметил тренер.

Напомним, что путевки в Лигу чемпионов от Италии получили "Интер", "Наполи", "Рома" и сенсационный "Комо".