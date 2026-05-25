25 Мая 2026 13:38
Диего Симеоне об уходе Альвареса: "Похоже, он уже принял решение"

Главный тренер футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал будущее нападающего Хулиана Альвареса на фоне слухов о возможном уходе игрока.

Как сообщает İdman.Biz, после разгромного поражения от "Вильярреала" со счетом 1:5 в последнем туре Ла Лиги аргентинского специалиста спросили о перспективах форварда в мадридском клубе.

"Лучше спросить об этом у него самого. Думаю, Хулиан уже принял свое решение", - заявил Симеоне.

В последние недели имя Альвареса активно связывают с "Барселоной", "Арсеналом" и "ПСЖ".

Контракт аргентинского форварда с "Атлетико" рассчитан до 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро, или около 180 миллионов манатов.

Сообщается, что интерес "Барселоны" к Альваресу действительно существует, однако потенциальный трансфер может оказаться крайне сложным с финансовой точки зрения.

